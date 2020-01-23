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23.01.2020 15:38
Рубрика: Экономика

Минтруд внес в кабмин поправки об отраслевой системе оплаты труда

Текст: Игорь Зубков
В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект, распространяющий отраслевую систему оплату труда на всю социальную сферу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу министерства.
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Министерство во главе с Максимом Анатольевичем (Топилиным), и Минфин такой подход согласовал, подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевых систем оплаты труда, без ограничения, и документ уже сейчас внесен в правительство, - сказала Голикова. - В ближайшее время он будет, надеюсь, рассмотрен на заседании правительства, внесен в Госдуму, чтобы мы уже могли сконструировать систему оплаты труда для медицинских работников".

Она отметила важность для Минтруда взаимодействия в этой работе с Минздравом, министерством просвещения и другими ведомствами, ответственными за работников бюджетной сферы.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Правительство Вице-премьеры Трудовое законодательство

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