Минтруд внес в кабмин поправки об отраслевой системе оплаты труда

"Министерство во главе с Максимом Анатольевичем (Топилиным), и Минфин такой подход согласовал, подготовило поправки в Трудовой кодекс по введению отраслевых систем оплаты труда, без ограничения, и документ уже сейчас внесен в правительство, - сказала Голикова. - В ближайшее время он будет, надеюсь, рассмотрен на заседании правительства, внесен в Госдуму, чтобы мы уже могли сконструировать систему оплаты труда для медицинских работников".

Она отметила важность для Минтруда взаимодействия в этой работе с Минздравом, министерством просвещения и другими ведомствами, ответственными за работников бюджетной сферы.