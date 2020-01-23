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23.01.2020 21:50
Рубрика: В мире

Запретные дреды

Молодежная прическа спровоцировала расовый скандал в США
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
Решение руководства школы в американском штате Техас отстранить от церемонии выпуска одного из учащихся обернулось громким скандалом с расовой подоплекой. Дело в причине отказа: старшеклассник ДеАндре Арнольд не сможет получить на руки свой выпускной аттестат в торжественной обстановке из-за неформальной молодежной прически.
Дреды ДеАндре (на фото) якобы противоречат 30-летним правилам школы. Фото: twitter@ajplus Дреды ДеАндре (на фото) якобы противоречат 30-летним правилам школы. Фото: twitter@ajplus
Дреды ДеАндре (на фото) якобы противоречат 30-летним правилам школы. Фото: twitter@ajplus

Как сообщили американские СМИ, резкое недовольство руководства техасской школы Barbers Hill вызвали отращенные ДеАндре длинные дреды - спутанные в тугие локоны волосы. Ссылаясь на принятый еще 30 лет назад в этом учебном заведении дресс-код, запрещающий длинные шевелюры, учителя наотрез отказываются допустить отклонившегося от общего формализма ученика до церемонии выпуска. Это произойдет лишь в том случае, если он пострижется и приведет свой внешний вид к общепринятым в этой школе стандартам.

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Такая постановка вопроса вызвала волну острой критики в адрес руководства техасской школы. Спор быстро вышел за рамки незаконной попытки лишения подростка возможности проявить свою индивидуальность. Теперь речь идет о крайне болезненной для США теме - выяснении расовых отношений, поскольку "проштрафившийся" ученик является афроамериканцем и выходцем из Тринидад и Тобаго.

Ставший причиной скандала дресс-код "был разработан белыми людьми для белых людей" и вредит правам цветного населения Америки, заявляют местные чернокожие активисты. По их мнению, власти школы Barbers Hill прямо "нарушают акт о защите гражданских свобод от 1964 года", запрещающий сегрегацию и дискриминацию американцев по расовому и религиозному признаку.

Выпускнику школы запретили получать аттестат на общей торжественной церемонии из-за неформальной прически

Но в школе настаивают, что конституция США дает ей право устанавливать свои нормы.

Отметим, что это уже не первый случай, когда дреды становятся причиной скандалов среди американских школьников. В итоге ряд штатов пошел на собственные законодательные меры. В начале этого года в Калифорнии был принят отдельный закон, запрещающий любые ограничения со стороны работодателей или руководства школ на прически своих работников и учеников.

Между тем

В Великобритании, согласно исследованию университета де Монфорта в Лестере, каждый шестой ребенок признается, что из-за своей прически испытывал большие трудности со школой. Например, восьмилетний темнокожий мальчик Фарук Джеймс благодаря длинным волосам стал настоящей звездой Instagram с 269 тысячами подписчиков. Но в местной религиозной школе, куда Фарук хочет поступить, ему поставили ультиматум: либо стригись, либо ищи другое место учебы.

Фото: kinopoisk.ru
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Прически в стиле "афро", да и просто необычные стрижки запретили и в частном лицее Бэль Эр на Гваделупе, заморской территории Франции на юге Карибского моря. Девочкам нельзя делать афрокосички и дреды, а мальчикам - фигурные стрижки с проборами и просто волосы до плеч. Объясняли это подготовкой учеников к взрослой жизни, где из-за таких причесок на работе их якобы не будут воспринимать всерьез.

Подготовила Диана Ковалева

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