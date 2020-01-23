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23.01.2020 22:24
Рубрика: Общество

Ученые показали на видео мозг с 20 млн синапсов

Текст: Лариса Ионова

Ученые Google и Исследовательского кампуса Джанелия в Вирджинии опубликовали необычный снимок.

На нем изображен мозг - сложнейшая система во многократном увеличении, он выполнен в высоком разрешении. На карте несчетное количество структурных связей мозга - 20 миллионов синапсов, соединяющих около 25 000 нейронов.

И это только треть мозга крохотной плодовой мушки. Что тогда говорить о карте мозга человека, до которого наука коннектомика, изучающая структурные связи мозга, еще не добралась. Если мозг плодовой мухи содержит 100 000 нейронов, то мозг человека - около 86 миллиардов нейронов.

Фото: Pier Paolo Petrone / New England Journal of Medicine
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Коллеги американских ученых утверждают, что реконструкция представляет собой техническое чудо, но практического значения ни она, ни сама наука коннектомика не имеют, поскольку пока не привели к каким-либо значимым открытиям. На что Джошуа Фогельштейн, биомедицинский инженер и соучредитель проекта Open Connectome, сказал, что эта работа будет благом для ученых.

"Промежуток времени между внедрением хорошей технологии и фактической наукой, использующей эту технологию, часто составляет приблизительно 15 лет. Теперь мы можем начать заниматься наукой".

Интересно, как создавалась эта карта. Сначала мозг плодовой мухи размером с зернышко мака нарезали на кусочки толщиной не более 20 микрон. Затем визуализировали с помощью сканера электронного микроскопа. Полученные данные содержат около 50 триллионов трехмерных пикселей. И наконец зафиксировали маршрут каждого из 20 миллионов синапсов с помощью гарнитур виртуальной реальности и специального программного обеспечения и составили 3D-карту - на что, по информации компании Google, ученым потребовалось два года и сотни тысяч часов кропотливого труда.

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