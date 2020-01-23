Может ли посылка из Китая "заразить" коронавирусом

В тоже время сегодня официально выявлен только респираторный путь попадания вируса в организм человека. По мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимира Никифорова, мало вероятно заражение вирусом через бытовые предметы, так как он не обладает стойкостью, передает aif.ru.

Это подтверждает статистика: в многонаселенном Китае заболело всего около 500 человек. Конечно, меры безопасности необходимы, чтобы вирус не распространялся дальше, но об эпидемии не может быть и речи.

Известно, что умерло девять зараженных им человек, одному из умерших было 90 лет. По словам медика, летальность у вируса невысокая.

При китайской пневмонии, которая была в 2003 году, она была десять процентов от общего числа заболевших, тогда скончались 50 человек.

Кстати, новый коронавирус - "ближайший родственник" появившегося 17 лет назад. В основном, его симптомы - высокая температура, утомление, кашель с небольшой мокротой и одышка.

Первые заболевшие в Китае подхватили вирус на рынке морепродуктов. Пока единственный случай заражения зафиксирован в США. Больной прилетел из Китая. Единичные случаи также зафиксированы еще в нескольких странах.