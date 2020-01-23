Китайские эпидемиологи продолжают искать природный источник нового коронавируса, обсуждая самые экзотические гипотезы. Наши эксперты в свою очередь говорят, что угроза завоза инфекции в Россию невелика, призывают не расслабляться, "беречься и не паниковать".

"В Китае в городах с огромной скученностью населения вирус распространяется довольно невысокими темпами, и это обнадеживает", - сказал первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Но экстренные меры защиты необходимы: генотип коронавируса 2019-nCoV очень схож с двумя известными опасными "родственниками": один из них (вирус SARS) вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, второй - массовые случаи проявления ближневосточного респираторного синдрома, которые с 2012 года регистрировались в 27 странах. "Эти вирусы, можно сказать, двоюродные братья, - сказал Онищенко . - Течение вызванного ими заболевания очень сходно". При этом специфического лечения от него нет, больные нуждаются в симптоматической терапии, с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

Скорость распространения для инфекции, передающейся воздушно-капельным путем, "довольно медленная, и это обнадеживает", сказал эксперт. А смертность также невелика, хотя это очень предварительные данные. Впрочем, власти Китая предпринимают жесткие меры: закрыто транспортное сообщениеуже с двумя городами, где началась вспышка. А в Пекине местные власти отменили все массовые мероприятия по случаю Нового года.

Онищенко отметил беспрецедентную открытость китайских эпидемиологов: "Уникальный случай: впервые встречаюсь с ситуацией, когда официально публикуются эпикризы (подробные истории болезни) всех умерших. Это очень важно, так как дает исчерпывающую информацию врачам и о течении заболевания, и об эффективности его лечения, и о том, для каких групп населения оно наиболее опасно".

У всех, кого не удалось спасти, заражение вирусом наложилось на серьезные хронические заболевания

Пока ясно одно: в группе риска люди старше 65 лет. У всех, кого не удалось спасти, заражение вирусом наложилось на серьезные хронические заболевания - гипертонию, диабет, туберкулез, бронхиальную астму. В то же время многие больные выздоравливают. Так что страшилки, распространяющиеся в западной прессе (даже Трамп в своих сообщениях называет новый вирус "убийцей"), - это чересчур.

Эпидемиологи продолжают искать первоисточник инфекции. К версии о том, что вирус передался людям от летучих мышей, добавилась еще одна - "виноваты" дикие змеи, чье мясо китайцы также употребляют в пищу. Но пока однозначного ответа об очаге заражения по-прежнему нет.

В то же время Академия наук Китая опубликовала весь перечень коронавирусов с расшифровкой их геномов, которые были выявлены на территории страны в течение 2019 года. "Всего насчитывается уже 39 типов с полным описанием их морфологических и генетических особенностей, и это бесценная информация. Можно проследить, как вирусы мутировали, прогнозировать, как это будет в дальнейшем, и на этом основании разрабатывать диагностические системы, а также вакцины", - отметил Онищенко.

Он опроверг высказанные предположения об "искусственной природе" возникновения мутанта . Ни при чем и фармацевтические компание. "Возможно, эти интересы проявятся позднее, когда начнут предлагать новые антиретровирусные препараты, разрабатывать вакцины, но это дело небыстрое", - заключил экс-глава Роспотребнадзора. В то же время диагностический тест для идентификации вируса наши ученые уже сделали, а вакцина, если в ней возникнет необходимость, может быть готова через 3-6 месяцев. Предварительная работа над ней идет, но нарабатывать сейчас большие объемы вакцины бессмысленно - специалисты рассчитывают, что вспышки заболевания в России удастся избежать. И даже если отдельные завозные случаи будут, строгие меры предосторожности не дадут вирусу выйти из-под контроля.

Риски

Туда не рекомендуют, оттуда не ждут

Ухань не относится к популярным туристическим направлениям Китая. Организованных туров в этот город нет, самостоятельных туристов также очень мало. В этот регион из Москвы выполняется два прямых рейса в неделю. К тому же россияне в основном едут на остров Хайнань, а не на материковую часть Китая. Так что пока ситуация с распространением эпидемии не окажет заметного влияния на турпоток. В Ростуризме советуют воздержаться от поездок в этот регион. "Мы не рекомендуем посещение города Ухань и близлежащих городов, в том числе Хуанган", - отметила в беседе с "РГ" начальник отдела международных организаций Ростуризма Ирина Сергеева. Тем временем Россельхознадзор ввел тотальный досмотр ручной клади и багажа граждан, прибывающих в Россию из Китая и стран Юго-Восточной Азии, рассказала "РГ" советник руководителя ведомства Юлия Мелано: "Если ранее багаж прибывших пассажиров досматривали выборочно, то сейчас сотрудники таможни и Россельхознадзора будут проверять 100% поступающего багажа и ручной клади. Мера введена повсеместно на всей территории России - как на пограничных пунктах пропуска, расположенных на госгранице РФ, так и на железнодорожных и аэровокзалах, пограничных автомобильных и пешеходных пунктах пропуска". Весь багаж прибывающих пассажиров будут "просвечивать" на "лентах" - рентгенотелевизионных установках - интроскопах. Если обнаруженная при досмотре пищевая продукция будет вне фабричной упаковки или в упаковке, но вскрытой, ее уничтожат, пояснили в Россельхознадзоре.

Подготовили Евгений Гайва, Алена Узбекова

Граница

Тепловизор не обманешь

В приграничных регионах Дальнего Востока мобилизованы все ресурсы для противостояния коронавирусу из Китая. Санитарно-карантинные мероприятия организованы во всех автомобильных пунктах пропуска на границе. Контроль работает на железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска. Всех въезжающих с китайской стороны пассажиров досматривают с помощью переносного бесконтактного термометра. Кроме того, иностранцы еще заполняют анкету. Авиапассажиров проверяют дважды. Сначала специалисты Роспотребнадзора, потом на входе в терминал каждый пассажир проходит стационарный датчик. Измерение температуры проводится как на воздушном судне, так и в зале прилета аэропорта, где установлены тепловизоры. В Приморском крае решили еще проверить предприятия, на которых работают граждане Китая. На режим повышенной готовности перешла Амурская область. "На сегодняшний день у нас через тепловизорный контроль прошли более 70 тысяч граждан, возвращающихся из стран Юго-Восточной Азии. Каких-то признаков неблагополучия не зафиксировано", - говорит глава амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Кстати, россияне нечасто посещают город Ухань, где началась вспышка коронавируса. Туристические группы чаще всего едут в приграничные провинции Хэйлунцзян, Цзилинь. За пляжным отдыхом зачастую отправляются в курортные Вэйхай и Бэйдайхэ либо на самый юг - на остров Хайнань. Авиарейсы связывают дальневосточные города с Пекином, Харбином, Фуюанем, Санья, Гонконгом, Иу, Шанхаем, Яньцзи. Но не с Уханем. Российские предприниматели, как правило, имеют бизнес-интересы в Китае в приграничье, в финансовых центрах (Гонконг, Шанхай), на побережье, где сосредоточены судоремонтные и судостроительные заводы. И вновь Ухань не в этом списке.

Тем временем жители дальневосточных регионов начали отказываться от турпоездок в Китай, опасаясь заражения. При этом несут значительные материальные потери: деньги, уже перечисленные китайским компаниям на организацию отдыха, вернуть вряд ли удастся: КНР официально границу не закрыла, а рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от посещения этой страны форс-мажорным обстоятельством не являются.

Подготовили: Ольга Журман, Татьяна Дмитракова