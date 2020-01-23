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23.01.2020 23:54
Рубрика: Спорт

Отстаем на минуты

Наши не попали в десятку по итогам индивидуальной гонки в Поклюке
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8068)
Российские биатлонисты не самым удачным образом стартовали на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. По итогам индивидуальной гонки лучшим из наших стал Александр Логинов, показавший 16-е время.
Два промаха на последнем рубеже лишили Александра Логинова надежд на медаль в индивидуальной гонке. Фото: РИА Новости Два промаха на последнем рубеже лишили Александра Логинова надежд на медаль в индивидуальной гонке. Фото: РИА Новости
Два промаха на последнем рубеже лишили Александра Логинова надежд на медаль в индивидуальной гонке. Фото: РИА Новости

А победу праздновал норвежец Йоханнес Бо. Из-за рождения сына 26-летний скандинав пропустил два предыдущих этапа, в Оберхофе и Рупольдинге. Однако пауза никак не сказалась на форме Йоханнеса. Он и на стрельбище был безупречен, и на трассе легок, что позволило норвежцу опередить Мартена Фуркада, который за время отсутствия главного соперника нарастил от него отрыв в общем зачете, выиграв четыре гонки.
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Третьим стал еще один француз, Фабьен Клод, впервые попавший на пьедестал. На церемонии награждения спортсмен расплакался: во время гонки стало известно об исчезновении его отца в Канаде. Остальные старты в Поклюке Фабьен и его брат Флоран пропустят.

Что касается россиян, им индивидуальная гонка не удалась. Александр Логинов до последнего рубежа претендовал на медали, но два промаха на заключительной "стойке" лишили его шансов на подиум. Впрочем, судя по скорости, даже при идеальной стрельбе Логинов вряд ли попал бы в тройку лучших.

Самое светлое впечатление оставил, пожалуй, дебютант Кубка мира, Кирилл Стрельцов. Пробиться в основу ему удалось лишь в 23 года, хотя его бывшие соперники по юниорам давно соревнуются с сильнейшими. В Поклюке Стрельцов выступил достойно, войдя в число пяти человек, не допустивших ни одного промаха. А вот ногами Кирилл был не столь убедителен, проиграв лидерам по скорости больше трех минут. Из-за этого дебютант финишировал "лишь" 17-м.

Остальные наши биатлонисты не порадовали ни стрельбой, ни прыткостью на дистанции. Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Матвей Елисеев заняли места в интервале с 24-го по 38-е. Проигрыш ногами лидеру у всех не менее полутора минут. Такая тихоходность россиян крайне смущает, ведь до чемпионата планеты, который стартует 15 февраля, осталось совсем ничего, а после Поклюки этапов Кубка мира уже не будет. Впрочем, тренер сборной Артем Истомин обещает, что к главному старту года наши подойдут в совсем другой форме.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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