Назван самый популярный сериал Netflix

Можно, наверное, без предисловий: самым популярным оригинальным сериалом стримингового сервиса Netflix выяснился фэнтезийный "Ведьмак". Вызвавший немалый ропот поклонников первоисточника - даже несмотря на щедрую обнаженку.

Как передает Variety, ссылаясь на предоставленные компанией данные, первый сезон шоу, еще на старте встреченного в штыки за "актуальный" каст, стал самым активно просматриваемым за всю историю оригинального контента сервиса - 76 миллионов зрителей за четыре недели от дня релиза.

Хотя нужно делать поправку на то, что теперь у Netflix новая метода составления рейтингов - система фиксирует просмотр, даже если вы включаете программу лишь на две минуты. Именно такой тайминг, по мнению Netflix, указывает на то, что зритель сделал сознательный выбор шоу, а не ткнул "кнопку" случайно.

К слову, ранее речь шла о фиксации при просмотре минимум 70% того или иного эпизода или фильма.

При этом издание отметило: достоверность обнародованных сервисом сведений никак нельзя проверить "со стороны".

Релиз первого сезона состоялся 20 декабря. На второй шоу было продлено за месяц до премьеры первого. Всего в сериале обещано минимум семь сезонов. Подробный обзор первого сезона читайте здесь.