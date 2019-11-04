Создатель сериала по "Ведьмаку" пообещала минимум семь сезонов

Удивительное рассказала шоураннер сериала Netflix "Ведьмак" Лорен Хиссрич.

Согласно интервью журналу SFX, у сериала, релиз первого сезона которого состоится 20 декабря, по ее прикидкам, будет не менее семи сезонов.

По крайней мере, она уже распланировала именно столько. Пока же готовит второй.

При этом стоит заметить, что сервис еще не заводил речей о продлении "Ведьмака".

"Я наметила историй на семь сезонов. Сейчас думаю о том, как построить рассказ так, чтобы он действительно захватил внимание зрителей на годы. И худшее, что мы могли бы сделать, - это вложить все свои силы лишь в первый сезон, не думая о том, как персонажи могут развиться", - сказала Хиссрич.

После чего шоураннер поддала и зловещей нотки, заявив: она не берется обещать зрителю, что все главные герои останутся живы. (Привет "Игре престолов"!).

Ведьмака Геральта играет, напомним, Генри Кавилл, Цири - Фрейя Аллан, Йеннифэр - Аня Чалотра, Трисс - Анна Шаффер.

В первом сезоне восемь эпизодов.

Напомним, недавно вышел трейлер сериала.