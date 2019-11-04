Новости

Вышел новый трейлер "Нового папы" 16:18
Новая "Семейка Аддамс" возглавила российский прокат 15:26
Василию Лановому вызвали в театр "скорую" 15:09
Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации с приступом 03.11.2019
Названы самые популярные в соцсетях актеры 03.11.2019

Создатель сериала по "Ведьмаку" пообещала минимум семь сезонов

Новости
    04.11.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Удивительное рассказала шоураннер сериала Netflix "Ведьмак" Лорен Хиссрич.

Фото: instagram.com/ prokky93
Авторы "Игры престолов" не понимают, почему им доверили сериал

Согласно интервью журналу SFX, у сериала, релиз первого сезона которого состоится 20 декабря, по ее прикидкам, будет не менее семи сезонов.

По крайней мере, она уже распланировала именно столько. Пока же готовит второй.

При этом стоит заметить, что сервис еще не заводил речей о продлении "Ведьмака".

"Я наметила историй на семь сезонов. Сейчас думаю о том, как построить рассказ так, чтобы он действительно захватил внимание зрителей на годы. И худшее, что мы могли бы сделать, - это вложить все свои силы лишь в первый сезон, не думая о том, как персонажи могут развиться", - сказала Хиссрич.

После чего шоураннер поддала и зловещей нотки, заявив: она не берется обещать зрителю, что все главные герои останутся живы. (Привет "Игре престолов"!).

Ведьмака Геральта играет, напомним, Генри Кавилл, Цири - Фрейя Аллан, Йеннифэр - Аня Чалотра, Трисс - Анна Шаффер.

В первом сезоне восемь эпизодов.

Напомним, недавно вышел трейлер сериала.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В Москве экстренно госпитализирована 14-летняя дочь Евы Польны 03.11.2019
Умерла актриса и певица Мари Лафоре 03.11.2019
Умер сценарист и актер Бернард Слэйд, автор "Романтической комедии" 03.11.2019
Актер Брайан Тарантина найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке 03.11.2019
⧣ США
Фото: instagram.com/ kyliejenner
К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман 02.11.2019
"Ведьмак" от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры 31.10.2019
Отношениям Супермена и Лоис Лейн посвятят отдельный сериал 31.10.2019
⧣ сериалы
Фото: Gage Skidmore/ wikimedia.org
Джордж Мартин прокомментировал ситуацию с приквелами "Игры престолов" 01.11.2019
Актеры сериала "Друзья" работают над совместным секретным проектом 31.10.2019
Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов" 31.10.2019
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ WBRussia
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 28.10.2019
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 28.10.2019
Анджей Сапковский считает, что "Ведьмак" превзойдет "Игру престолов" 28.10.2019