"Ведьмак" от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры

На YouTube-канале стримингового гиганта Netflix опубликован второй полноценный трейлер готовящегося к выходу сериала "Ведьмак".

В ролике зрителя кратко вводят в курс происходящего и знакомят с главными действующими лицами: профессиональным охотником на чудовищ Геральтом (Генри Кавилл), принцессой Цириллой (Фрейя Аллан) и чародейкой Йеннифэр (Аня Чалотра).

Хоть в трейлере и указывается информация о том, что проект основан на оригинальном литературном цикле романов, в видеоряде присутствует несколько сцен, явно отсылающих к одноименной серии видеоигр, благодаря которой Белый Волк обрёл новую волну популярности.

На данном этапе проект выглядит как минимум претенциозно. Впрочем, "отец" книжного Геральта - польский писатель Анджей Сапковский - уверен, что новое шоу получится точно не хуже, а то и лучше, чем культовая "Игра престолов" от HBO.

Кроме того, сериал наконец-то получил официальную дату премьеры - "Ведьмак" стартует на Netflix 20 декабря. Все эпизоды станут доступны, как водится, разом.