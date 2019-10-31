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"Ведьмак" от Netflix обзавелся новым трейлером и датой премьеры

Новости
    31.10.2019, 21:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале стримингового гиганта Netflix опубликован второй полноценный трейлер готовящегося к выходу сериала "Ведьмак".

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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В ролике зрителя кратко вводят в курс происходящего и знакомят с главными действующими лицами: профессиональным охотником на чудовищ Геральтом (Генри Кавилл), принцессой Цириллой (Фрейя Аллан) и чародейкой Йеннифэр (Аня Чалотра).

Хоть в трейлере и указывается информация о том, что проект основан на оригинальном литературном цикле романов, в видеоряде присутствует несколько сцен, явно отсылающих к одноименной серии видеоигр, благодаря которой Белый Волк обрёл новую волну популярности.

На данном этапе проект выглядит как минимум претенциозно. Впрочем, "отец" книжного Геральта - польский писатель Анджей Сапковский - уверен, что новое шоу получится точно не хуже, а то и лучше, чем культовая "Игра престолов" от HBO.

Кроме того, сериал наконец-то получил официальную дату премьеры - "Ведьмак" стартует на Netflix 20 декабря. Все эпизоды станут доступны, как водится, разом.

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