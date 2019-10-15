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Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака"

Новости
    15.10.2019, 12:18
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актёр Генри Кавилл, сыгравший главную роль в грядущем сериале Netflix "Ведьмак" по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского, поделился кое-какими небезынтересными мыслями о проекте, с нетерпением и смешанными чувствами ожидаемом многочисленными фанатами.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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В частности, он признался, что ему - как поклоннику Сапковского - даже не пришлось особо готовиться к роли: "Сначала я открыл для себя игры, потом - книги, и вселенная "Ведьмака" стала много для меня значить. Я часто думал о том, как бы сыграл Геральта. И когда выпала возможность, не упустил её", - рассказал он в интервью французскому журналу Premiere, которое выложил и перевёл один из пользователей англоязычного портала Reddit.

"Так что моя подготовка началась ещё до того, как стартовал кастинг", - подытожил Кавилл, отметив.

В том же материале также приводятся слова других создателей сериала. Среди них - сценаристка Лорен Шмидт, которая поведала, что встречалась с Сапковским в 2018 году в Польше, решив заручиться его одобрением. И поспешила заверить фанатов, что благословение демиурга получила.

Точная дата выхода "Ведьмака" до сих пор не объявлена. Известно, что сериал должен выйти в конце текущего года. Ранее появилась неофициальная информация о том, что премьера состоится 17 декабря.

Трейлер сериала можно посмотреть здесь.

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