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Netflix случайно "слил" дату премьеры "Ведьмака"

Новости
    12.09.2019, 21:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В соцсетях компании Netflix случайно проболтались о дате выхода одного из самых ожидаемых сериалов этого года - "Ведьмак". Пост был оперативно удален, но от всевидящего ока интернета ничего не скроешь. Интернет все видит. И все помнит.

В сообщении было подсчитано количество ночей до некоторых важных релизов. В частности, до "Политика" Райана Мерфи - 16, до полнометражного продолжения "Во все тяжкие" - 30, до третьего сезона "Короны" - 67. Ну и до "Ведьмака" - 97. Путем нехитрых вычислений получаем заветное число: 17 декабря.

Однако не спешите бежать с фломастером к календарю.

Издание IGN связалось с Netflix для разъяснений. И получило однозначный комментарий: "Дата премьеры "Ведьмака" пока не подтверждена". Кроме того, замечено, что все потенциальные хиты Netflix имеет привычку выпускать по пятницам. Тогда как 17 декабря - это вторник. В общем, обождем, как говорится.

"Ведьмак", если кто до сих пор не в курсе, основан на фэнтезийной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В главной роли - Генри Кавилл. Трейлер сериала можете посмотреть здесь.

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