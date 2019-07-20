"Что это было?!": как фанаты отреагировали на первый трейлер "Ведьмака"

Самое время процитировать Чебурашку: "Мы строили-строили…": на официальном YouTube-канале сервиса Netflix опубликован первый полноценный тизер-трейлер сериала по "Ведьмаку".

Из которого буквально с первых секунд становится ясно, почему, во-первых, шоу не было тут же, еще до премьеры, продлено на второй сезон (пока всё на уровне слухов) - как это бывает с особо перспективными проектами, во-вторых - почему "Ведьмака" усердно презентуют не иначе, как одну из главных замен "Игре престолов".

Дебютный ролик был представлен на нынешнем фестивале Comic-Con, главном гик-слёте планеты, в Сан-Диего.

Оценки увиденного, естественно, разные: "Так-то круто, конечно, но нет славянской атмосферы". И тут же: "Выглядит как-то дешево. Netflix явно поскупился на бюджет". "Не могу дождаться, чтобы увидеть трип Геральта под галлюциногенным зельем" (ну а это что, по-вашему, было? - "Кинократия"), "Плотва не на крыше? Не канонично!", "Боже… Это что такое было?", далее.

И, разумеется, теперь уже классическое: "Без негров в средневековой Польше 13-го века не обошлось, да. Из жизни эскимосов 3-го века до нашей эры тоже негры будут?". (Спойлер "Кинократии": будут.)

Пока же давайте попытаемся быть оптимистами (что сложно) и, сжав потные кулачки, дождаться премьеры, которая состоится, предположительно, в декабре.

Тем временем, напомним, фанаты сняли свой полнометраный фильм по этой вселенной.

Ранее мы писали о трейлере мюзикла "Кошки" и волну мемов, которую он породил.