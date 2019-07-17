Появился первый кадр из нового "Ведьмака" с Плотвой

Netflix продолжает на медленном огне подогревать интерес публики к своей экранизации фэнтезийного цикла Анджея Сапковского "Ведьмак".

В официальном Twitter онлайн-сервиса "по заявкам фанатов" опубликован кадр с главным героем, ведьмаком Геральтом в исполнении Генри Кавилла, на лошади Плотве.

Ряд СМИ поспешили назвать Плотву "верной лошадью Геральта", хотя на самом деле известно, что Плотвой ведьмак называет любую кобылу, которой выпадает честь его возить, что является своего рода "мемом" вселенной Сапковского.

В начале месяца были опубликованы другие кадры из сериала, который должен выйти в конце этого года.

Кстати, в кругах небезразличных англоязычных пользователей Twitter ходят слухи, что "Ведьмака" уже продлили на три сезона.

I’ve heard it got the Sabrina deal and is already re-upped for 3 seasons — KC Walsh (@TheComixKid) 15 июля 2019 г.

Ранее мы писали о новом трейлере другого проекта по мирам Сапковского - полнометражного фильма "На полвека поэзии позже".