Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку"

Пока Netflix темнит и будоражит фантазию фанатов скупыми и порой настораживающими сведениями об уже отснятом сериале по культовому циклу книг Анджея Сапковского "Ведьмак", на родине писателя решили сделать всё сами.

Поклонники Сапковского из Польши сделали свой полнометражный (80 минут) фильм по миру "Ведьмака" - с мечами и Трисс Меригольд. Но, похоже, без Геральта.

В Сети появился новый трейлер картины, выглядящий для фанатской самодеятельности весьма и весьма прилично.

Авторы картины предупреждают, что не связаны ни с самим писателем, ни с Netflix, ни с компаниями, ответственными за производство серии популярных компьютерных игр по мотивам "Ведьмака".

Всё, чего они хотят - это засвидетельствовать своё почтение Сапковскому и его произведениям - "от фанатов для фанатов". Хотя, отметим, влияние игр на визуальную составляющую вполне очевидно. Что, пожалуй, неизбежно.

Оригинальное название - замысловатое: "На полвека поэзии позже" (Pól wieku poezji pózniej). Английский вариант попроще - "Наследие Алзура" (Alzur’s Legacy).

Премьера - 30 ноября текущего года. То есть - примерно одновременно с телешоу Netflix с британским "Суперменом" Генри Кавиллом в главной роли. Если стриминговый сервис, пообещавший выход сериала в конце 2019-го, нас не обманывает.

Первый трейлер был опубликован год назад.

Напомним, в 2001-2002 годах польское ТВ попыталось экранизировать "Ведьмака", не слишком преуспев и вызвав ярость читателей Сапковского.