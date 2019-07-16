Новости

Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" шокирующую сцену 18:29
Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах 18:16
Фото и видео: стартовали съемки продолжения "Тихого места" 17:22
Вышел первый большой трейлер нового хоррора Роба Зомби 16:53
Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина" 16:34

Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку"

Новости
    16.07.2019, 18:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Pół Wieku Poezji Później - Alzur's Legacy Фото: youtube.com/ Pół Wieku Poezji Później - Alzur's Legacy
Фото: youtube.com/ Pół Wieku Poezji Później - Alzur's Legacy

Пока Netflix темнит и будоражит фантазию фанатов скупыми и порой настораживающими сведениями об уже отснятом сериале по культовому циклу книг Анджея Сапковского "Ведьмак", на родине писателя решили сделать всё сами.

Поклонники Сапковского из Польши сделали свой полнометражный (80 минут) фильм по миру "Ведьмака" - с мечами и Трисс Меригольд. Но, похоже, без Геральта.

В Сети появился новый трейлер картины, выглядящий для фанатской самодеятельности весьма и весьма прилично.

Авторы картины предупреждают, что не связаны ни с самим писателем, ни с Netflix, ни с компаниями, ответственными за производство серии популярных компьютерных игр по мотивам "Ведьмака".

Фото: REUTERS/ Denis Balibouse
Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов"

Всё, чего они хотят - это засвидетельствовать своё почтение Сапковскому и его произведениям - "от фанатов для фанатов". Хотя, отметим, влияние игр на визуальную составляющую вполне очевидно. Что, пожалуй, неизбежно.

Оригинальное название - замысловатое: "На полвека поэзии позже" (Pól wieku poezji pózniej). Английский вариант попроще - "Наследие Алзура" (Alzur’s Legacy).

Премьера - 30 ноября текущего года. То есть - примерно одновременно с телешоу Netflix с британским "Суперменом" Генри Кавиллом в главной роли. Если стриминговый сервис, пообещавший выход сериала в конце 2019-го, нас не обманывает.

Первый трейлер был опубликован год назад.

Напомним, в 2001-2002 годах польское ТВ попыталось экранизировать "Ведьмака", не слишком преуспев и вызвав ярость читателей Сапковского.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов" 16:21
Скоропостижно скончалась актриса из "Обыкновенного чуда" Ольга Вяликова 15:05
Умер актер из "Острых козырьков" и фильма "Бэтмен: Начало" Карл Шилс 14:51
Найден труп пропавшего актера из "Сумеречной зоны" 13:33
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения "Беверли-Хиллз, 90210" со старым составом 15.07.2019
Вышел трейлер сайфай-хоррора "Иные" 14.07.2019
Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру 11.07.2019
⧣ экранизации
Фото: Сергей Ким/ РИА Новости
Умер выдающийся художник-постановщик Стален Волков 10:59
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 10.07.2019
Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" 10.07.2019
⧣ фэнтези
Фото: REUTERS/ Lucas Jackson
Джордж Мартин раскрыл детали приквела "Игры престолов" 10.07.2019
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 09.07.2019
Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли 08.07.2019