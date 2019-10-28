Анджей Сапковский считает, что "Ведьмак" превзойдет "Игру престолов"

Польский писатель, автор серии романов про ведьмака Геральта из Ривии Анджей Сапковский в интервью изданию Corriere la Lettura высказал свою точку зрения о готовящемся к выходу сериале по мотивам его произведений.

По его словам, сериальная адаптация от Netflix способна повторить успех "Игры престолов", а может быть - и превзойти его.

"Отец" Геральта с уважением упоминает творчество Джорджа Р.Р. Мартина, но считает, что в сюжете, послужившем основой культовому шоу HBO, было слишком много персонажей.

Создатель оригинальной "ведьмачьей" саги поделился историей о том, как был создан профессиональный охотник на чудовищ. В качестве отправной точки была использована польская сказка о сапожнике, который убивает дракона. В несколько переработанном виде тогда еще начинающий писатель отправил свой рассказ про Ведьмака на творческий конкурс, где его работа заняла только третье место.

В своей любви к оригинальному литературному циклу, кстати, признавался и исполнитель главной роли - Генри Кавилл.

Официальная дата премьеры проекта до сих пор не объявлена, ранее сообщалось, что старт первого сезона состоится 17 декабря.