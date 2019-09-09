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Автор "Игры престолов" раскритиковал "Властелина колец"

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    09.09.2019, 14:21
Текст:   Козьма Лоханкин

Ни для кого не секрет, что американский писатель Джордж Р.Р. Мартин, успешный фантаст и автор фэнтезийной саги "Песнь Льда и Пламени", на которой основан сверхпопулярный сериал "Игра престолов", является большим поклонником Джона Р.Р. Толкина и его "Властелина колец". Одновременно будучи и яростным его оппонентом.

Фото: kinopoisk.ru
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Мартин, никогда не скрывавший своего сложного отношения к романам Профессора, вновь решил позлить толкинистов, многим из которых прямота американца и его демонстративное игнорирование законов жанра эпического фэнтези вряд ли придутся по вкусу.

"Это - одна из величайших книг XX века, что вовсе не означает, что она безупречна, - приводит слова Мартина британское издание Express. - Спустя годы мне всё ещё хочется спорить с профессором Толкином в ряде моментов".

Далее Джордж конкретизирует суть своих претензий: "Он исполнил то, что хотел, блестяще, но... Открываешь книгу в конце, а там написано: "И правил Арагорн мудро и справедливо сто лет". Легко написать подобное, но... Я хочу знать - какова была его налоговая политика и что он делал, когда на его страну обрушился голод? И что он сделал со всеми этими орками? Ведь их много осталось, далеко не всех убили, многие спрятались в горах. Проводил ли Арагорн политику систематического геноцида орков? Отправлял ли своих рыцарей в горы, чтобы те поубивали всех орков? Даже маленьких орчат?" - вопрошает профессиональный "тролль" Мартин.

На этом писатель не остановился и продолжил строить догадки и задаваться риторическими, но занятными вопросами: "Или же он проводил политику реабилитации орков и пытался сделать их лояльными гражданами? А раз орки получились из эльфов... Возможны ли браки орков и эльфов? В "Подземельях и драконах", думаю, да".

Напомним, ранее Мартин признался, что именно творчество Толкина побудило его жестоко и хладнокровно избавляться от важных персонажей своих книг.

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