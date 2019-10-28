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"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов"

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    28.10.2019, 12:47
Текст:   Олег Усков

22-летяя британская актриса Маргарет "Мэйси" Уильямс, отныне и вовеки - Арья Старк из "Игры престолов", стала гостем на специфическом шоу. Где меж поглощением веганских закусок под острым соусом, поделилась с Шоном Эвансом рядом дополнительных деталей касательного работы в ИП. Довольно занятных. Заодно вновь показав, какая она милаха.

Фото: youtube.com/ Stream Source Trailers
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Видео доступно на YоuTube-канале First We Feast, и из него мы, в частности, узнаем, что шоураннеры GOT Бениофф и Уайсс изводили своими фэйковыми сценариями не только возможных расхитителей и "сливальщиков", но и самих актеров.

Причем зачастую - довольно жестко, придумывая безумные "альтернативные сюжетные ходы". Вроде того, что Бран Старк убьет Вонючку. О чем они сообщили только Альфи Аллену, исполнителю роль бедняги Теона. При этом Айзек Хемпстед-Райт не был в курсе "альтернативы", и когда растревоженный Альфи начинал изводить его вопросами, искренне не знал, что ответить.

В другой раз шоураннеры почти довели до нервного срыва и без того вечно страдающего "Короля Севера" Кита Харингтона, заявив: прости, мол, парень, но тебе разнесут все лицо и ты останешься уродом. Челюсть - ту вообще практически оторвут.

Поэтому неудивительно, что после завершения съемок Харингтону пришлось залечь в реабилитационный центр и лечиться от алкоголизма и стресса.

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