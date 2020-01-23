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23.01.2020 15:16
Рубрика: В мире

Названы причины сокращения населения Украины

Текст: Диана Ковалева
Начиная с 2001 года численность населения Украины сократилась на 11,45 миллиона человек и сегодня составляет 37 миллионов. Главные причины тому - эмиграция и высокая смертность. Об этом заявил министр Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Три метода дали приблизительно одинаковый результат - 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей", - рассказал Дубилет, добавив, что больше всего на сокращение населения влияют миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

По словам министра, в переписи также не учитываются и лица, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму. Всего, как отметил министр, за десять лет из Украины навсегда уехали около 3,8 миллиона граждан.

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По данным исследования, сегодня в стране проживает 20,01 миллиона женщин и 17,28 миллиона мужчин. Дети в возрасте от 0 и до 14 лет составляют 15,4 процента от общего числа населения, на ранний трудоспособный возраст (14-25 лет) приходится 9,6 процента, на основной трудоспособный возраст (25 - 54 лет) - 44,1 процента, люди зрелого трудоспособного возраста (55-64 лет) составляют 14,1 процента, а пожилые (старше 65 лет) - 16,8 процента. При этом погрешность численности наличного населения не превышает 2,86 процента.

По словам Дубилета, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Киеве проживают 3,7 миллиона человек, то есть почти каждый десятый гражданин.

Напомним, что по результатам прошлой переписи населения, которая прошла на Украине в 2001 году, в стране проживало 48,45 миллиона человек.

Ранее Дубилет заявлял, что в конце 2020 года будет проводиться перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. По словам министра, это позволит сэкономить от 83 до 124 миллиона долларов. Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря прошлого года.

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