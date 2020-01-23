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23.01.2020 20:48
Рубрика: Общество

В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов

Текст: Лариса Ионова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые изучили два ледяных образца керна с тибетского ледника и обнаружили существование 28 неизветных вирусов, существовавших 15 тысяч лет назад.

Исследование поможет узнать, какие вирусы процветали в различных климатических условиях и средах в течение долгого времени, сообщает bioRxiv. Микробы, обнаруженные в ледниках, обычно интерпретируются как представляющие микробы в атмосфере в момент их осаждения и, следовательно, отражают климатические и экологические условия в течение этого периода времени. Кроме того, эксперимент поможет отработать технологию отбора проб, чтобы обеспечить доступ к архивированной виросфере в ледниковом покрове.

Фото: Reuters/Aly Song
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Дело в том, что, как пояснили ученые, изучение древних ледниковых микробов непростое дело. Ведь очень легко загрязнить образцы современными бактериями. Образцы керна (керн - спресованный лед из глубоких, более старших слоев льда) были пробурены и собраны из ледяного пласта Гулия на Тибетском плато в Китае еще в 1992 и 2015 годах. Однако тогда произошло микробное загрязнение во время бурения и транспортировки керна. Оно попало на поверхность образцов.

На этот раз ученые решили исследовать внутренние слои керна и хорошенько к этому подготовились. Этот метод снизил преднамеренное загрязнение бактериальной, вирусной и свободной ДНК до фонового уровня в контрольных экспериментах с искусственным льдом, а затем был применен к двум подлинным ледяным кернам для профилирования их микробов и вирусов.

Была подготовлена специальная лаборатория, с постоянной температурой 23 градуса по Фаренгейту (минус 5 по Цельсию). Стерильной пилой отрезали 0,5 сантиметра льда от внешнего слоя. Образцы промыли этанолом, чтобы растопить еще 0,2 дюйма льда. Следующие 0,2 дюйма промыли стерильной водой и снова отрезали 0,6 дюйма льда. Таким образом ученые добрались до незагрязненного слоя и приступили к исследованию.

Внутри керна было обнаружено 33 группы генов вирусов, которые представляли четыре известных рода. 28 групп оказались неизвестными науке. Причем бактерии из двух разных ядер разительно отличались друг от друга. Ученые предположили, что они откладывались в совершенно разные климатические периоды. Интересно, что первые сообщения о микробах во льду ледника появились в начале XX века. Однако только после 1980-х они были исследованы более тщательно.

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