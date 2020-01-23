Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина

Неизвестный инвестор приобрел на аукционе облигации Минфина на сумму 58 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, это была крупнейшая в истории подобных торгов заявка.

В банке "Уралсиб", комментируя сделку, результаты аукциона назвали "не столько успешными, сколько удивительными". А в "ВТБ Капитал" посчитали, что такую большую заявку могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг, которое произойдет на следующей неделе.

Агентство отмечает, что на двух аукционах, состоявшихся в среду, 22 января, Минфин выставил облигации на общую сумму 85 млрд рублей. Госбумаги, о которых идет речь, - с погашением в ноябре 2025 года. Те, что разместили на втором аукционе, на сумму 26,744 млрд рублей - с погашением в феврале 2028-го.

Отмечается, что для выполнения квартального плана Министерству финансов достаточно продать за одну аукционную неделю облигации на 55,5 млрд рублей.