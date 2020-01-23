Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре Еревана

Неизвестный открыл огонь в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сообщается в официальном микроблоге полиции Армении в Twitter.

В сообщении говорится, что в 14.40 по местному времени (13.40 мск) правоохранителям поступил звонок о том, что в отеле "Эребуни" вооруженный человек. На место выехали оперативники, ведутся переговоры.

По данным источников портала factor.am, злоумышленник, вооруженный автоматом, взял в заложники находящихся на первом этаже людей. На кадрах прямой трансляции, которую ведут армянские СМИ, видно, что спецназ блокировал все входы и выходы из гостиницы. На месте присутствуют вооруженные люди в полицейской форме.

В "Эребуни" расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна, который был арестован по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.