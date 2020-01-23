Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"

Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток-2", свидетельствует навигационный портал MarineTraffic.

По данным портала offshore-technology.com, это судно арендовала шведская компания ММТ Sweden. Шведы получили контракт на инспекцию обеих линий газопровода "Северный поток-2", который проходит через Балтийское море из России в Германию.

"Мы очень гордимся тем, что нас выбрали для проведения важных инспекций этого великого инфраструктурного проекта по доставке газа в Балтийском море с помощью новейших технологий", - цитирует портал основателя MMT Sweden Ола Оскарссона. В пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG РИА Новости подтвердили, что Stril Explorer "проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании".

Напомним, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который были включены санкции против проекта "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб, под угрозой ограничительных мер приостановила работу и отвела специальные суда. Российская сторона заявила, что завершит проект своими силами с небольшим отступлением от графика.