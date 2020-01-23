Округ в США впервые разрешит избирателям голосовать через интернет

Новости

Ученые показали на видео мозг с 20 млн синапсов 22:24
ЦРУ рассекретило архивы об "агенте Гитлера" Степане Бандере 22:16
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести 22:14
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле 21:40
Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit 21:37
В Граце извинились перед фигуристами за отсутствие горячей воды в отеле 21:24
В Китае зафиксирована первая жертва коронавируса вне очага заражения 21:22
В новой Москве столкнулось пять машин 21:22
Президент ФПА включен в правкомиссию по законопроектной деятельности 21:11
"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта 20:48
В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов 20:48
"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей 20:47
На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов 20:43
Подтверждено предсказание Хокинга о пространстве-времени 20:40
В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана 20:36
Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае 20:35
На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет 20:34
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров 20:30
Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей 20:24
Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова 20:12
Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса 20:00
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе 19:56
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ 19:48
Журналист и эксперт подрались в прямом эфире НТВ 19:46
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи 19:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 21:58
Рубрика: В мире

Урна в смартфоне

Округ в США впервые разрешит избирателям голосовать через интернет
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
Власти округа в американском штате Вашингтон решились на первый в своем роде эксперимент: местным жителям разрешат голосовать на выборах через их смартфоны. Радиостанция NPR называет это "историческим моментом" для американской демократии.

Речь идет о надзорном совете Агентства по защите окружающей среды в округе Кинг. Должности в этом совете являются выборными. Эксперимент затронет около 1,2 миллиона местных жителей. Для голосования необходимо будет зайти на специальный сайт, ввести имя, фамилию и дату рождения, а затем расписаться на сенсорном экране устройства. Власти заверяют, что сумеют распознать возможные попытки мошенничества или подделки подписей, поскольку в штате широко распространена система голосования по почте. Электронные бюллетени, которые пройдут процедуру проверки, затем распечатают на бумаге и пустят в обработку наряду с бюллетенями из урн.

Фото: twitter@ajplus
Молодежная прическа спровоцировала расовый скандал в США

Ранее эксперименты с удаленным голосованием уже проводились, но это затрагивало только узкие слои населения, испытывающие явные трудности с тем, чтобы добраться до избирательных участков. Это, например, военные на удаленных базах или инвалиды.

Инициатива властей округа Кинг станет первой в США, затрагивающей всех, кто имеет право голоса. Авторы проекта надеются, что он позволит справиться с застарелой проблемой американской электоральной системы - низкой явкой, особенно когда речь идет о выборах регионального или муниципального масштаба. Активность избирателей в США обычно невысока, по этому показателю страна уступает большинству развитых государств. Так, в прошлые годы на аналогичные выборы в округе Кинг приходило менее 1 процента тех, кто имел право голоса.

Авторы инициативы хотят при помощи смартфонов решить проблему низкой явки

Один из инициаторов проекта Брэдли Таск посетовал, что низкая явка ведет к "дисфункции властей", поскольку в такой ситуации кандидаты не утруждаются формировать предложения, отражающие интересы большинства населения. "Если использование технологий приведет к экспоненциальному росту явки, это определит поведение политиков по каждой проблеме", - с энтузиазмом рассуждает Таск.

Фото: Mark Blinch/Reuters
Эксперты прочат Меган Маркл в кандидаты в президенты США

В то же время его оптимизм разделяют далеко не все. По мере того как в последние годы все больше повседневных забот можно решить через смартфон, идея виртуализации голосования озвучивалась уже не раз. Но эксперты по кибербезопасности в один голос предостерегают, что использовать новые технологии для проведения выборов преждевременно. По их мнению, интернет не достиг той степени безопасности и транспарентности, которая необходима для такого базового демократического инструмента, как волеизъявление граждан. Неудачи действительно уже были. В 2010 году власти столичного округа Колумбия свернули пилотную программу электронного голосования, которую сразу же после запуска взломали хакеры.

Тем не менее использование новых технологий для повышения охвата избирателей продолжает будоражить умы американских деятелей. Партийные функционеры планируют опробовать несколько инициатив такого рода на предстоящих в этом году праймериз в Айове и Неваде.

В мире США

Главное сегодня

Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН
Конституционный комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit
Песков объяснил отсутствие контактов Путина с Зеленским в Израиле
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу