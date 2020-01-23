Округ в США впервые разрешит избирателям голосовать через интернет

Власти округа в американском штате Вашингтон решились на первый в своем роде эксперимент: местным жителям разрешат голосовать на выборах через их смартфоны. Радиостанция NPR называет это "историческим моментом" для американской демократии.

Речь идет о надзорном совете Агентства по защите окружающей среды в округе Кинг. Должности в этом совете являются выборными. Эксперимент затронет около 1,2 миллиона местных жителей. Для голосования необходимо будет зайти на специальный сайт, ввести имя, фамилию и дату рождения, а затем расписаться на сенсорном экране устройства. Власти заверяют, что сумеют распознать возможные попытки мошенничества или подделки подписей, поскольку в штате широко распространена система голосования по почте. Электронные бюллетени, которые пройдут процедуру проверки, затем распечатают на бумаге и пустят в обработку наряду с бюллетенями из урн.

Ранее эксперименты с удаленным голосованием уже проводились, но это затрагивало только узкие слои населения, испытывающие явные трудности с тем, чтобы добраться до избирательных участков. Это, например, военные на удаленных базах или инвалиды.

Инициатива властей округа Кинг станет первой в США, затрагивающей всех, кто имеет право голоса. Авторы проекта надеются, что он позволит справиться с застарелой проблемой американской электоральной системы - низкой явкой, особенно когда речь идет о выборах регионального или муниципального масштаба. Активность избирателей в США обычно невысока, по этому показателю страна уступает большинству развитых государств. Так, в прошлые годы на аналогичные выборы в округе Кинг приходило менее 1 процента тех, кто имел право голоса.

Авторы инициативы хотят при помощи смартфонов решить проблему низкой явки

Один из инициаторов проекта Брэдли Таск посетовал, что низкая явка ведет к "дисфункции властей", поскольку в такой ситуации кандидаты не утруждаются формировать предложения, отражающие интересы большинства населения. "Если использование технологий приведет к экспоненциальному росту явки, это определит поведение политиков по каждой проблеме", - с энтузиазмом рассуждает Таск.

В то же время его оптимизм разделяют далеко не все. По мере того как в последние годы все больше повседневных забот можно решить через смартфон, идея виртуализации голосования озвучивалась уже не раз. Но эксперты по кибербезопасности в один голос предостерегают, что использовать новые технологии для проведения выборов преждевременно. По их мнению, интернет не достиг той степени безопасности и транспарентности, которая необходима для такого базового демократического инструмента, как волеизъявление граждан. Неудачи действительно уже были. В 2010 году власти столичного округа Колумбия свернули пилотную программу электронного голосования, которую сразу же после запуска взломали хакеры.

Тем не менее использование новых технологий для повышения охвата избирателей продолжает будоражить умы американских деятелей. Партийные функционеры планируют опробовать несколько инициатив такого рода на предстоящих в этом году праймериз в Айове и Неваде.