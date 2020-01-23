ООН выделила 10 миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке

Заместитель генсека Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов для борьбы с саранчой на Африканском континенте.Об этом сообщили в организации.

Деньги направлены из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН. Предполагается, что эти средства помогут "усилить борьбу" с пустынной саранчой, атаковавшей Восточную Африку, пишет РИА Новости.

По данным ООН, нашествие саранчи затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря. При этом оно стало самым масштабным за последние 25 лет для Эфиопии и Сомали, а также самым худшим в Кении за 70 лет.