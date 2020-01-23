Опубликованы данные по миграционной ситуации за 2019 год

Министерство внутренних дел России опубликовало статистические данные по всем показателям миграционной обстановки в стране. Документ называется "Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь - декабрь 2019 года с распределением по регионам". Из отчета следует, что в минувшем году в Россию не были допущены более 250 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Годом ранее въезд был запрещен 253 тысячам человек. Причины отказов в документе не уточняются.

В то же время вдвое увеличилось число людей, получивших российское гражданство. Если в 2018 году этот показатель составлял 269 тысяч человек, то в 2019-м - уже почти 497 тысяч. Из них более 299 тысяч прибыли из Украины, около 50 тысяч - из Казахстана, более 44 тысяч - из Таджикистана, 24 тысячи - из Армении, 19 тысяч - из Узбекистана, 15,8 тысячи - из Молдовы.

"Новыми россиянами" в минувшем году также стали по одному жителю Египта, Мозамбика, Панамы, Руанды, Сенегала, Сингапура, Словении, Уганды и Швейцарии.

А еще гражданами России стали 7470 лиц без гражданства. В эту категорию попали, в частности, граждане, имевшие только паспорт СССР, многие из которых отсидели в колониях.

При этом больше всего "новых россиян" зарегистрировались в Южном федеральном округе - более 203 тысяч человек из 497 тысяч. Из них почти 167 тысяч "прописались" в Ростовской области, еще около 18 тысяч - в Краснодарском крае. Нетрудно догадаться, что это выходцы с Украины (всего, напомним, 299 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году).

Больше всего "новых россиян" зарегистрировались в ЮФО - более 203 тысяч из 497 тысяч человек

Напомним, в конце прошлого года прошло заседание Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Возглавляющий эту комиссию глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев рассказывал, что 125 тысячам жителей Донецкой и Луганской областей Украины одобрены заявки на получение российского гражданства. "В период с апреля текущего года в пункты приема документов в Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений - по 125 тысячам лиц уже приняты решения о приеме в гражданство", - отмечал министр.

В прошлом году президент России Владимир Путин предоставил возможность воспользоваться упрощенным порядком получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины. Причем получить российское гражданство в упрощенном порядке могут украинцы, бежавшие от конфликта в Россию не только из республик Донбасса, а со всей территории Донецкой и Луганской областей, включая подконтрольные Киеву районы.

На сегодняшний день соотечественников принимают уже 80 субъектов РФ.

Что же касается туристов, то в прошлом году в России, согласно свежей статистике МВД, было оформлено более 506 тысяч приглашений и более 348 тысяч виз. Больше всего виз получили японцы - 105, 8 тысяч. Более 92 тысяч виз получили граждане Китая, более 41 тысяч виз - жители Туркмении, 41,6 - Грузии, 28,7 - Турции, 13,6 - США.

Кроме того, более 234 тысяч человек первично получили разрешение на временное проживание в России, свыше 182 тысяч - вид на жительство. Также было оформлено более 1,7 млн патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства, почти 127 тысяч разрешений на работу, из которых более 34 тысяч - для высококвалифицированных специалистов.

Ранее руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор Валентина Казакова рассказывала "РГ", что ежегодно легально въезжают в Россию около 17 миллионов иностранцев.