Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.

Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек. Там несколько из них провалились под лед. Троим удалось выбраться из воды, а остальные исчезли. Поиски пропавших продолжаются. Пока лишь точно известно, что трое выживших не пострадали, однако от полученных травм скончался гид.

Ставший третьим в индивидуальной гонке в словенской Поклюке Фабьен Клод посвятил свой успех отцу.

"Я рад таким образом отдать отцу должное. Этот подиум для него", - отметил спортсмен.