Памфилова: Для голосования по поправкам в Конституцию нужно привлечь наблюдателей

Общероссийское голосование по вопросу о внесении изменений в Конституцию можно провести по традиционным процедурам с привлечением общественных наблюдателей. Такое мнение высказала сегодня глава ЦИК Элла Памфилова на заседании профильной рабочей группы.

Элла Памфилова считает, что несмотря на всю эксклюзивность предстоящего голосования, новую процедуру изобретать нет необходимости, за основу можно взять уже имеющуюся и хорошо знакомую гражданам и избиркомам.

ЦИК, по ее словам, готов провести голосование, если получит такое поручение от президента РФ. ЦИК также окажет информационную поддержку - рассказать гражданам, где, когда и по какому вопросу пройдет голосование. При этом она подчеркнула, что избиркомы всех уровней не занимаются агитацией и не будут давать оценку вынесенным на всеобщее обсуждение вопросам.

В качестве примера успешной информационной кампании Элла Памфилова привела выборы президента РФ в марте 2018 года, когда ЦИК и избиркомы смогли донести до каждого избирателя всю необходимую информацию и разъяснения о новых (на тот момент) процедурах.

"А мотивация - это уже ваша забота", - сказала она, обращаясь к участникам рабочей группы.

ЦИК готов открыть горячую линию по информированию граждан о голосовании.

Памфилова также считает, что при организации всероссийского голосования следует задействовать механизм "мобильного избирателя", чтобы обеспечить гражданам все возможности проголосовать на удобном участке.

Устанавливать порог явки, по ее мнению, "нет смысла", но ЦИК, если его попросят, может в процессе голосования давать данные по явке, как это делается на федеральных выборах.

Глава ЦИК считает, что голосование должно проходить под общественным наблюдением, организовать которое могла бы Общественная палата РФ и региональные палаты. Политические партии также могут, по ее мнению, направить своих представителей, но по линии общественного наблюдения.

В какой день должно пройти голосование - выходной или рабочий - глава ЦИК предложила решить участникам группы самостоятельно.