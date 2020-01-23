Благотворительный фонд "Воскресенье" провел встречу с журналистами, пишущими о строительстве главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Генеральный директор фонда Александр Каньшин считает, что строительство храма вступило в завершающую стадию. По его словам, на счета фонда поступило более 3 миллиардов рублей. В пожертвованиях приняли участие сотни тысяч человек. Этих средств, считают в фонде, будет достаточно для завершения работ. Александр Каньшин вручил журналистам памятные награды фонда - вымпелы с изображением храма. В числе награжденных были и журналисты "Российской газеты" Борис Ямшанов и Сергей Куксин.

Фото: Сергей Куксин/РГ