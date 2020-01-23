"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей

В рамках реализации проекта Multi-Sourcing "Почта России" повысила эффективность расходов при обслуживании вычислительной, офисной и контрольно-кассовой техники на 36% или 1,04 млрд рублей в денежном выражении.

Цифровизация процессов и полный реинжениринг систем с помощью цифровых технологий являются ключевым условием эффективной работы в условиях конкурентной среды, считают в компании.

Переход из режима Single-Sourcing к модели Multi-Sourcing предусматривает контрактование при обслуживании ИТ-инфраструктуры не с одним подрядчиком на территории России, а с несколькими. Таким образом, между потенциальными участниками проекта создается среда справедливой рыночной конкуренции, что дает выгоду заказчику как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения качества оказываемых услуг.

Реализовав этот принцип, "Почта России" передала на сервисное обслуживание более 650 тыс. единиц вычислительной, офисной, контрольно-кассовой техники и весового оборудования на всех эксплуатируемых объектах почтовой связи. В масштабах всей сети компания в 2018 году смогла сэкономить более 1,04 млрд рублей и создать на территории Российской Федерации новый рынок по оказанию услуг инфраструктурного ИТ-аутсорсинга.

Проект был удостоен престижной профессиональной премии "Астра", которая ежегодно вручается предприятиям и специалистам, добившимся выдающихся успехов в сфере управления корпоративным ИТ-аутсорсингом. В 2019 году в автоматизированной системе управления ИТ-процессами (АСУИП) Naumen Service Desk было зарегистрировано более чем 4,25 млн запросов пользователей, которые исполнялись объединенной командой "Почты России" и внешних подрядчиков с общей численностью более 3 тыс. человек.

"Переход к формату Multi-Sourcing и внедрение новой системы диверсификации дали нам возможность максимально эффективно работать с поставщиками в регионах, выбирая наиболее выгодные для компании ценовые предложения, - прокомментировал заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов "Почты России" Сергей Емельченков. - Параллельно, мы смогли высвободить дополнительные средства, которые планируется направить на развитие новых технологичных платформ и востребованных у клиентов цифровых продуктов".