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23.01.2020 20:22
Рубрика: Экономика

Постой, машинист

Подозреваемым в экстремизме запретили управлять поездами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
Гражданам, подозреваемым в причастности к экстремизму или терроризму, запретили управлять железнодорожными локомотивами. Уже работающих граждан, подозреваемых в том же, должны уволить. Вступили в силу поправки в закон о железнодорожном транспорте.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По закону неблагонадежными считаются лица, включенные в специальный перечень. Это граждане, уже ранее признанные судом виновными в терроризме и экстремизме, либо те, кому предъявлены официальные обвинения в совершении таких преступлений.

В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской организации

Повышается и уровень контроля в этой сфере. Обновленные свидетельства на право управлять железнодорожным локомотивом или специальным самоходным подвижным составом будет выдавать Ространснадзор. Для получения свидетельства необходимо успешно пройти испытания в государственной комиссии.

Как отмечают в Министерстве транспорта, управление железнодорожным подвижным составом - это деятельность по эксплуатации источника повышенной опасности. "Очень важно обеспечить безопасность на транспорте, тем более пассажирском, новые нормы будут способствовать этому", - поясняет "Российской газете" вице-президент ассоциации "Желдорразвитие" Николай Березин.

Обновленные свидетельства на право управлять железнодорожным локомотивом или самоходным подвижным составом будет выдавать Ространснадзор

Впрочем, даже если машинист будет иметь злой умысел, вряд ли он сможет его исполнить. На железной дороге и так действует многоуровневый контроль, рассказывает заведующий лабораторией кафедры "Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы" Российского университета транспорта Дмитрий Роменский.

"В 2000-х годах был случай в Ленинградской области, когда машинист вышел из кабины, и состав начал набирать скорость. Остановить поезд удалось, когда сняли напряжение", - вспоминает Роменский. Конечно, с тепловозом в этой ситуации было бы сложнее, признает эксперт, но такие события случаются очень редко.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Транспорт Общественный транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом

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