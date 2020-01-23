Подозреваемым в экстремизме запретили управлять поездами

По закону неблагонадежными считаются лица, включенные в специальный перечень. Это граждане, уже ранее признанные судом виновными в терроризме и экстремизме, либо те, кому предъявлены официальные обвинения в совершении таких преступлений.
Повышается и уровень контроля в этой сфере. Обновленные свидетельства на право управлять железнодорожным локомотивом или специальным самоходным подвижным составом будет выдавать Ространснадзор. Для получения свидетельства необходимо успешно пройти испытания в государственной комиссии.
Как отмечают в Министерстве транспорта, управление железнодорожным подвижным составом - это деятельность по эксплуатации источника повышенной опасности. "Очень важно обеспечить безопасность на транспорте, тем более пассажирском, новые нормы будут способствовать этому", - поясняет "Российской газете" вице-президент ассоциации "Желдорразвитие" Николай Березин.
Впрочем, даже если машинист будет иметь злой умысел, вряд ли он сможет его исполнить. На железной дороге и так действует многоуровневый контроль, рассказывает заведующий лабораторией кафедры "Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы" Российского университета транспорта Дмитрий Роменский.
"В 2000-х годах был случай в Ленинградской области, когда машинист вышел из кабины, и состав начал набирать скорость. Остановить поезд удалось, когда сняли напряжение", - вспоминает Роменский. Конечно, с тепловозом в этой ситуации было бы сложнее, признает эксперт, но такие события случаются очень редко.