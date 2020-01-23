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Рубрика: В мире

Помпео назвал Украину "огромным торговым партнером" США

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/ Evan Vucci Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Украина является "огромным торговым партнером" для США, поэтому ситуация в республике имеет большое значение для Вашингтона. С таким заявлением выступил госсекретарь Майк Помпео.

Фото: РИА Новости
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Во время интервью для агентства Bloomberg ему был задан вопрос о том, почему американо-украинские отношения важны для простых граждан США. По словам Помпео, кроме того, что Украина является огромным торговым партнером, у Америки есть ряд интересов в отношении Киева, о чем свидетельствует количество выделяемых этой стране ресурсов, пишет РИА Новости.

Госсекретарь также напомнил, что США поставляют на Украину оборонительные системы и поддерживают президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией. Помпео подтвердил, что в ближайшее время намерен посетить Киев.

Между тем, по данным офиса Торгового представителя США, по итогам 2018 года Украина заняла лишь 67-е место среди торговых партнеров Вашингтона. Экспорт американских товаров составил 2,5 миллиарда долларов, а импорт украинских - 1,4 миллиарда. США также ежегодно выделяют более 400 миллионов долларов на помощь Украине по линии Пентагона и госдепартамента.

Для сравнения: Россия в том же году стала 28-м торговым партнером США (американский экспорт - 6,7 миллиарда, российский импорт - 20,9 миллиарда, профицит в пользу России - 14,2 миллиарда).

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