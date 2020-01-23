Поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров

Внесенная президентом поправка к Конституции РФ об индексации пенсий распространяется на работающих пенсионеров. Об этом в ходе обсуждения законопроекта об изменениях в Основном законе заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева.

Напомним, что в проекте, подготовленной по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию, в частности, предлагается закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий в России.

Вопрос на эту тему в ходе дискуссии по законопроекту задал депутат от "Единой России", первый замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Он спросил о том, означает ли внесение указанной поправки в Конституцию то, что будут индексироваться пенсии работающим пенсионерам.

- Ответ находим в дополняемой поправками Конституции части шестой 75 статьи Конституции, - заявила Хабриева. Она зачитала положение о том, что в РФ формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом.

- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта… Почему я делаю на этом акцент? Потому что соединяется обладание правом и социальным благом. В дальнейшем возможна только конкретизация порядка в федеральном законе, - продолжила она. - Так что ответ - индексируются.