Посол: Москва и Минск в ближайшее время найдут решения по нефти и газу

Судя по оптимистическому прогнозу, который озвучил 23 января посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, экспертное сообщество Союзного государства в ближайшее время сможет предложить оптимальные решения по нефтегазовым вопросам.

"Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу", - констатировал дипломат.

Российская сторона, уточнил Мезенцев, учтет запрос Минска и готова компенсировать ущерб, нанесенный белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья весной прошлого года. "Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям", - отметил он.

По его словам, согласованные сторонами подходы касаются определения окончательных размеров предстоящих выплат. "Это пример того, что стороны готовы слышать аргументы друг друга, учитывать взаимные интересы", - резюмировал глава российской дипмиссии в Беларуси, слова которого цитирует БЕЛТА.