Правительство готовит к отмене более 3,6 тысячи советских актов

В ближайшее время правительство может принять постановление об отмене 3,6 тысячи актов советского времени. Соответствующий проект одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"Работа по инкорпорации актов советского времени в современное законодательство ведется достаточно давно, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Но с началом подготовки реформы контрольно-надзорной деятельности эта работа получила дополнительный импульс. В течение ближайшего времени в рамках "регуляторной гильотины" должны быть отменены как устаревшие и уже не применяющиеся советские нормы, так и действующие, но являющиеся избыточными и затрудняющими работу бизнеса".

По его словам, всеми заинтересованными ведомствами ведется тщательная работа фактически по просеиванию норм. Не утратившие актуальность правила сохраняются и постепенно будут перенесены в современное законодательство. Например, не отменяются советские нормативно-правовые акты, устанавливающие действующие социально-трудовые гарантии и льготы.

"В ходе работы над проектом и обсуждения с профсоюзами были исключены из списка подлежащих отмене актов постановления Совмина от 1974 года "О льготах по содержанию учащихся в интернатах хореографических училищ", от 1975 года "О порядке выплаты пенсий по старости членам творческих союзов" и другие. Предполагается, что подготовленное постановление о признании недействующими актов СССР и их отдельных положений вступит в силу с 1 февраля этого года", - сообщил Владимир Груздев.

Не отменяются советские нормативно-правовые акты, устанавливающие действующие социальнотрудовые гарантии и льготы

Напомним, в начале года правительство уже приняло постановление об отмене с 1 февраля 1259 устаревших правительственных актов РСФСР. Теперь готовится еще один список.

Как рассказывают эксперты. пришлось проверять 20 тысяч актов.

Чтобы качественно подготовить проекты постановлений, сотрудники министерства юстиции в ручном режиме проверяли каждый акт в государственных архивах, в архиве Государственно-правового управления президента Российской Федерации. Это скурпулезная работа, требующая глубокой юридической подготовки.

Помощь в этом оказывало Агентство стратегических инициатив.

Оказалось, что часть актов уже были признаны утратившими силу, в то время как в открытых источниках они упоминались в качестве действующих.