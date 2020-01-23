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23.01.2020 17:00
Рубрика: Общество

Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов

Текст: Алена Ларина
В большинстве случаев фильмы ужасов вредны для ребенка. Почему и в каких случаях бывают исключения из правила, рассказала психолог высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елена Макарова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Страх - одна из самых ярких эмоций человека. В пять-шесть лет развитие эмоциональной сферы является очень значимым возрастным этапом для гармоничного развития ребенка в целом. Он начинает узнавать и осмысливать, что значит жизнь и смерть. Поэтому неудивительна его тяга к фильмам, пробуждающим страх и другие сильные эмоции. Но, как считает психолог, это не значит, что детям нужно показывать фильмы ужасов, чтобы объяснить философские истины.

В тоже время родители должны научить ребенка "стратегиям", как пережить горе и вообще негативные эмоции, что поможет ему, в том числе, в будущей взрослой жизни. Поэтому мамам и папам не стоит уходить от "недетских" вопросов.

Фото: iStock
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В восемь-десять лет ребенок уже не будет бояться сказок про Бабу Ягу и Кощея Бессмертного, он может начать интересоваться настоящими ужасами. Но, несмотря на знакомство со сказками, где с помощью фантазии и выдумки переживается боль, он еще не сможет полностью справиться с переживаниями от ужастиков. Как считает Елена Маркова, в этом возрасте детям все-таки не стоит смотреть такое кино.

Также важно понимать, какой психотип у ребенка. Если малыш добрый и эмоционально чувствительный, ему будет сложно адекватно воспринимать сцены с насилием и жестокостью. Даже в 10 - 12 лет защитные механизмы психики еще не сформированы. Может возникнуть невроз и другие тревожные проявления после подобных картин.

Детям и подросткам, отстаивающим свое мнение "с кулаками", тоже не рекомендуется смотреть фильмы ужасов и жесткие боевики. Здесь ребенок, наоборот, может не расплакаться и потом бояться собственной тени, а получить удовольствие.

Вывод - ужастики в любом случае противопоказаны детской и подростковой психике. Если что-то такое ребенку и разрешить выборочно посмотреть, то только в присутствии взрослого и при свете, а после просмотра необходимо обязательно с ним обсудить увиденное, чтобы снизить повышенный уровень тревожности, спровоцированный фильмом. Как вариант - к тому же посмотреть, как снимали эту картину, сообщает aif.ru.

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