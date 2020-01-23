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23.01.2020 15:38
Рубрика: Власть

Путин эмоционально выступил на открытии памятника в Иерусалиме

Текст: Кира Латухина (Иерусалим)
В Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны, и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство шовинизму, антисемитизму и русофобии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника "Свеча памяти" в Иерусалиме. Завершая свою речь, Путин, не сдерживая эмоций, от всей души поблагодарил израильскую сторону за то, какой получилась церемония открытия.

Мемориал посвящен подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады, он был спроектирован архитекторами России и Израиля.

"Блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя", - заявил президент РФ. "Факты в документах ужасают. Но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни одни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди... Я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей: потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище... среди сотен тысяч других горожан", - сказал он.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"План врага был запредельно циничным", - продолжил Путин и процитировал нацистский приказ сравнять город с землей. Но враг не смог исполнить свой зловещий замысел. "Сам не знал, только что несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для фронта 144 тонны крови", - сообщил он.

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой, а величие духа и вера в победу его жителей - вершиной человеческого достоинства", - подчеркнул Путин и назвал памятник, который сегодня открыли в Иерусалиме, "символом нашей глубокой общей памяти". "В Израиле придают особое значение сохранению правды о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом", - продолжил российский лидер. "Здесь, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников", - сказал он.

"Здесь, как и в России, понимают всю значимость уроков Второй мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. Наш общий долг - передать эти знания будущим поколениям", - отметил Путин. И в завершение сказал еще несколько слов: "Памятник - это очень хорошо. Останется надолго, надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо", - не сдержал эмоций российский лидер.

Это уже второй мемориал, который лидеры России и Израиля открыли вместе (первый - в Нетании, знаменующий подвиг бойцов Красной армии). В основании памятника высотой 8,5 метра - капсула с землей с Пискаревского кладбища. Установлена стела в центре города в парке Сакер у зданий Кнессета и МИД. О героизме защитников и жителей Ленинграда на ней написано на трех языках - русском, иврите, английском. В вечерние часы, когда стемнеет, памятник превращается в большую свечу, а при приближении - благодаря специальным датчикам - издает звук метронома.

В церемонии приняли участие также президент и премьер-министр Израиля, мэр Иерусалима, губернатор Санкт-Петербурга. И конечно же, ветераны. Началась она с метронома. Для ленинградцев он был вопросом жизни и смерти. 60 ударов в минуту - все спокойно, 120 - сигнал тревоги. Затем последовал видеорассказ о трагедии. Израильская певица Марина Максимилиан Блюмин, уроженка Днепропетровска, исполнила песню "Синий платочек" на двух языках. Оркестр заиграл "Священную войну".

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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"У нас сейчас январь, и в государстве Израиль трудно представить жуткий холод, который доходит до костей, в Ленинграде в январе 1942 года", - заявил израильский президент Реувен Ривлин. День снятия блокады Ленинграда - символическая дата для нашей истории, сказал он. Солдаты Красной армии освободили лагерь смерти Освенцим, подчеркнул Ривлин. "Для Израиля Вторая мировая война - практически синоним жутких событий Холокоста... открытая рана, которая никогда не закроется", - заключил он.

Нельзя ни на минуту забывать о жертвах и помощи солдат Советского союза, которые спасли мир от смерти, подчеркнул израильский премьер Биньямин Нетаньяху. "Иерусалим испытывал тяжелые блокады несколько раз... Но среди всей боли и потерь блокада Ленинграда самое жуткое событие современного века!", - заявил он. "Страдания и ужас были невыносимыми, смерть чувствовалась в каждом доме", - сказал Нетаньяху. "Но никогда, ни на минуту не терялась надежда", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Мир помнит о Холокосте

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