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23.01.2020 17:33
Рубрика: Власть

Путин назвал Холокост глубокой раной

Текст: Кира Латухина (Иерусалим)
Глубокой раной назвал Холокост президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме в Иерусалиме. И память об этой трагедии должна быть полной, "без изъятий и умолчаний", убежден он. Преступления нацистов, так называемое окончательное решение еврейского вопроса, - "одна из самых черных и позорных страниц новейшей истории", сказал Владимир Путин.

"Нас объединила общая ответственность, долг перед прошлым и перед будущим, - подчеркнул российский лидер. - Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда". Перед поездкой президент почитал отчеты офицеров Красной армии после освобождения Освенцима, где в деталях было рассказано, как действовала "машина хладнокровного уничтожения людей". "Читать невыносимо", - констатировал он.

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В этот ад сгоняли людей из разных стран, погибли сотни тысяч людей разных национальностей - более половины - евреи, продолжил Путин. Преступления нацистов, так называемое окончательное решение еврейского вопроса, российский лидер назвал одной из самых черных и позорных страниц новейшей истории. Но были и соучастники, пособники нацистов, в жестокости они зачастую превосходили своих хозяев, и эти бандиты орудовали и на оккупированных территориях Советского союза, заметил он.

Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN / POOL EPA POOL
Путин: Память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры

"Холокост - целенаправленное уничтожение людей", - заявил Путин и напомнил, что такую же страшную участь нацисты готовили и многим другим народам - и русским, и белорусам, и полякам, считая их "недочеловеками". "Славянским и другим народам была уготовлена участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами", - напомнил он. Но советский народ положил конец этим варварским планам.

"Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась в самых страшных снах ни одному народу - 27 млн погибших", - сказал Путин. "Мы никогда об этом не забудем", - подчеркнул он и призвал сделать так, чтобы память о Холокосте была полной, "без изъятий и умолчаний". Политикам и общественным деятелям нужно защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, использовать все возможности, подчеркнул российский лидер. Использовать для этого авторитет и влияние своих стран в мире.

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