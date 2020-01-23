Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров

Президент Владимир Путин одобрил увеличенный на 18 человек состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента, сообщается на сайте Кремля.

В него вошли представители региональных, федеральных органов государственной власти, представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели, а также представители органов местного самоуправления. В общей сложности их теперь 138.

"Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности", - добавляется в сообщении.

В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя.