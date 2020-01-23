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23.01.2020 16:37
Рубрика: Власть

Путин: Память о Холокосте нельзя делать объектом политической конъюнктуры

Владимир Путин в ходе форума памяти жертв Холокоста заявил, что память об этом нельзя делать объектом политической конъюнктуры. Он добавил, что необходимо проявлять бдительность, чтобы не пропустить появление в мире первых признаков шовинизма и антисемитизма.

По словам президента, Холокост не перестанет быть трагедией, которая не забудется никогда: "Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", - сказал он, добавив, что скорбит о всех жертвах нацизма, среди которых 6 миллионов евреев.

Российский лидер прибыл в Иерусалим в четверг, 23 января. Его визит на Ближний Восток (после Израиля Путин посетит Палестину) продлится день вместо запланированных двух. Это связано с обновлением кабинета министров.

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