Путин прибыл в Израиль

Президент России начал визит в Израиль. Борт номер один приземлился в аэропорту Тель-Авива, откуда Владимир Путин направился в Иерусалим.

Российский лидер примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста. Путин выступит на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" и примет участие в церемонии открытия памятника, посвященного подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады.

Российский лидер проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Из Иерусалима российский лидер вечером направится в Вифлеем на встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом.