Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае

После визита в Израиль президент России Владимир Путин отправился в Вифлеем и встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Путин предложил провести консультации по целому ряду вопросов, включая ситуацию в регионе в целом. Аббас поблагодарил за всестороннюю поддержку и предложил поговорить о "сделке века" президента США Дональда Трампа и палестинских выборах.

"Российско-палестинские отношения имеют давние, глубокие корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях", - отметил Путин. "Мы готовы наращивать это взаимодействие", - заверил он. "Это касается экономики, гуманитарных связей. Это касается, конечно, вопросов, связанных с арабо-израильским урегулированием. Понимаем ваши озабоченности в этой связи", - подчеркнул президент РФ.

"Очень рад возможности провести с вами консультации по всем этим вопросам, включая, конечно, и более широкий контекст, имею в виду ситуацию в регионе в целом", - отметил Путин. "И конечно, ждем вас в Москве в мае этого года по случаю Дня Победы над нацизмом", - заключил он.

Аббас назвал Путина своим личным другом и другом всего палестинского народа, "который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и чтобы всячески оказывать нам разностороннюю поддержку". "Мы к этому очень привыкли", - сказал он.

"Безусловно, мы придаем огромное значение регулярному обмену визитами на высших уровнях - посещению Москвы, вашему посещению Палестины", - заметил Аббас и еще раз поблагодарил за всестороннюю поддержку: политическую, экономическую, культурную, финансовое взаимодействие и поддержку в сфере безопасности.

"Россия всегда присутствует в арабском мире, всегда работает на решение его проблем", - также заявил палестинский президент. "Безусловно, нам необходимо обсудить ряд проблем", - сказал он. В том числе заявления Израиля, вероятность объявления второй части "сделки века" американским лидером Дональдом Трампом, а также проведение парламентских и президентских выборов в Палестине.

"Надеюсь, мне удастся лично поздравить вас с Победой над фашизмом в мае в Москве", - заключил Аббас.

Напомним, что еще летом Белый дом опубликовал экономическую часть плана урегулирования палестино-израильского конфликта. А вот политическую составляющую "сделки века" пока не объявили.