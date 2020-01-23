Новости

"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта 20:48
В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов 20:48
"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей 20:47
На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов 20:43
Подтверждено предсказание Хокинга о пространстве-времени 20:40
В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана 20:36
Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае 20:35
На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет 20:34
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров 20:30
Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей 20:24
Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова 20:12
Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса 20:00
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе 19:56
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ 19:48
Журналист и эксперт подрались в прямом эфире НТВ 19:46
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи 19:29
Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме 19:10
В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света 18:39
На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом 18:35
Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" 18:25
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 18:24
Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека 18:15
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 18:10
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию 18:09
Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 20:35
Рубрика: Власть

Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае

Текст: Кира Латухина

После визита в Израиль президент России Владимир Путин отправился в Вифлеем и встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Путин предложил провести консультации по целому ряду вопросов, включая ситуацию в регионе в целом. Аббас поблагодарил за всестороннюю поддержку и предложил поговорить о "сделке века" президента США Дональда Трампа и палестинских выборах.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Владимир Путин выступил на форуме памяти Холокоста

"Российско-палестинские отношения имеют давние, глубокие корни. Мы поддерживаем отношения в самых разных областях", - отметил Путин. "Мы готовы наращивать это взаимодействие", - заверил он. "Это касается экономики, гуманитарных связей. Это касается, конечно, вопросов, связанных с арабо-израильским урегулированием. Понимаем ваши озабоченности в этой связи", - подчеркнул президент РФ.

"Очень рад возможности провести с вами консультации по всем этим вопросам, включая, конечно, и более широкий контекст, имею в виду ситуацию в регионе в целом", - отметил Путин. "И конечно, ждем вас в Москве в мае этого года по случаю Дня Победы над нацизмом", - заключил он.

Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте
Фото: Heidi Levine/Pool via REUTERS
Путин назвал Холокост глубокой раной

Аббас назвал Путина своим личным другом и другом всего палестинского народа, "который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и чтобы всячески оказывать нам разностороннюю поддержку". "Мы к этому очень привыкли", - сказал он.

"Безусловно, мы придаем огромное значение регулярному обмену визитами на высших уровнях - посещению Москвы, вашему посещению Палестины", - заметил Аббас и еще раз поблагодарил за всестороннюю поддержку: политическую, экономическую, культурную, финансовое взаимодействие и поддержку в сфере безопасности.

Фото: AFP/ Abir SULTAN
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН

"Россия всегда присутствует в арабском мире, всегда работает на решение его проблем", - также заявил палестинский президент. "Безусловно, нам необходимо обсудить ряд проблем", - сказал он. В том числе заявления Израиля, вероятность объявления второй части "сделки века" американским лидером Дональдом Трампом, а также проведение парламентских и президентских выборов в Палестине.

"Надеюсь, мне удастся лично поздравить вас с Победой над фашизмом в мае в Москве", - заключил Аббас.

Напомним, что еще летом Белый дом опубликовал экономическую часть плана урегулирования палестино-израильского конфликта. А вот политическую составляющую "сделки века" пока не объявили.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Палестина Президент День Победы

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам