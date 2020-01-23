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23.01.2020 16:48
Рубрика: Власть

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

За годы блокады ленинградцы сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Об этом беспримерном подвиге жителей блокадного Ленинграда рассказал президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия в Иерусалиме монумента "Свеча памяти".

Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN / POOL EPA POOL
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"Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", - заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей, вершиной человеческого достоинства. Лишенные воды, света и тепла люди продолжали трудиться, заниматься искусством и наукой.

"Жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений", - заключил президент.

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