Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.

"Собибор" был открыт нацистами на территории Польши в годы Второй мировой войны. Леон Фельдгендлер был депортирован в концлагерь осенью 1942 года, а осенью 1943-го вместе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским руководил восстанием в этом концлагере. Благодаря их действиям части заключенных удалось сбежать.

Указ о посмертном награждении Фельдгендлера за личное мужество глава российского государства подписал еще в июле. Вручая награду он подчеркнул, что Россия очень высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти общей борьбы с нацизмом.