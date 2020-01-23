Рапота призвал выработать долгосрочную формулу цен на энергоносители

Программа энергетических взаимоотношений в Союзном государстве, полагает Григорий Рапота - государственный секретарь СГ, должна основываться на выработке такой формулы, которая будет носить долгосрочный характер.

Политик принимает участвует 23 января во встрече с коллективом Белорусского института стратегических исследований, на которой рассматриваются различные аспекты двусторонних отношений, в том числе, и по вопросам дорожных карт, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь дал понять, что в диалоге, "касающемся нефтяных и газовых проблем, точка еще не поставлена". Тем не менее, по его словам, важно выработать "такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер и не вынуждала стороны каждый раз на очень сложные переговоры". Он выразил уверенность в том, что стороны найдут столь необходимое универсальное решение, уточняет агентство.