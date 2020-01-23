В мире
23.01.2020 12:05
Текст: Юрий Сизов

Рапота призвал выработать долгосрочную формулу цен на энергоносители

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Владимир Трефилов/ РИА Новости

Программа энергетических взаимоотношений в Союзном государстве, полагает Григорий Рапота - государственный секретарь СГ, должна основываться на выработке такой формулы, которая будет носить долгосрочный характер.

Политик принимает участвует 23 января во встрече с коллективом Белорусского института стратегических исследований, на которой рассматриваются различные аспекты двусторонних отношений, в том числе, и по вопросам дорожных карт, сообщает БЕЛТА.

Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
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Отвечая на вопросы журналистов, госсекретарь дал понять, что в диалоге, "касающемся нефтяных и газовых проблем, точка еще не поставлена". Тем не менее, по его словам, важно выработать "такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер и не вынуждала стороны каждый раз на очень сложные переговоры". Он выразил уверенность в том, что стороны найдут столь необходимое универсальное решение, уточняет агентство.

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