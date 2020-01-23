Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК "Химки"

Андрей Талалаев ушел в отставку с должности главного тренера "Химок", выступающих в первенстве ФНЛ, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

В заявлении отмечается, что "в связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области". В этой связи "специалист выразил желание покинуть клуб".

Талалаев возглавлял "Химки" с апреля 2019 года. Под его руководством команда набрала 50 очков в 25 матчах и ушла на зимний перерыв, располагаясь на третьем месте в первенстве и отставая на два балла от лидера - волгоградского "Ротора".