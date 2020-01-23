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23.01.2020 09:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 600 обращений о раздельном сборе мусора поступило в центр поддержки

Текст: Ирина Огилько

С начала работы центра информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, созданного на базе ГУП "Экотехпром", от москвичей поступило уже более 600 обращений. Из них более трети - за последние 3 недели. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройство Петр Бирюков.

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"Информационную кампанию программы по раздельному сбору отходов мы начали заблаговременно: еще в сентябре 2019 года заработал центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов. В ежедневном режиме операторы call-центра отвечают на все вопросы, жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. До 31 декабря в центр поступило почти 400 обращений", - отметил Бирюков.

Чаще всего москвичи уточняют правила сортировки отходов: должны ли материалы для переработки быть чистыми, каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла пригоден для утилизации в синий контейнер. Кроме того, жителей города интересуют вопросы организации инфраструктуры, адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек, термометров.

"После старта программы - с 1 января 2020 года - количество обращений заметно увеличилось: за три первые недели поступило уже более 200 звонков. Их характер не изменился. Звонков с критикой программы поступало крайне мало, а в наступившем году они вовсе отсутствуют. Это говорит о том, что подавляющее большинство жителей столицы раздельный сбор отходов всецело поддерживают", - подчеркнул заммэра.

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Напомним, с 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с синей и серой маркировкой соответственно цвету баков.

Программа раздельного накопления отходов направлена на минимизацию захоронения отходов и их максимальное возвращение во вторичный оборот.

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