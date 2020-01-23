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23.01.2020 10:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Четверг может стать самым холодным днем зимы в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

23 января в Москве может стать самым холодным днем нынешней аномальной зимы. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, утром в четверг на опорной станции ВДНХ воздух остыл до -3,5 градуса. И до конца дня столбики термометров смогут опуститься до -5 градусов. До этого самым холодным днем нынешней зимы считалось 2 декабря, когда воздух остыл до -2,2.

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Предположения "Фобоса" о самом холодном дне зимы вполне могут быть оправданы. Ведь, по прогнозу метеорологов, к выходным в столичном регионе вновь потеплеет до плюсовых значений, и временами может идти дождь. А выпавший за сутки среды и утро четверга снег, скорее всего, растает. Судя по долгосрочному прогнозу погоды Гидрометцентра России, в ближайшие 5-7 суток новых морозов не ожидается.

Впрочем, ряд метеорологов не исключает, что в феврале и даже марте погода возьмет реванш, пополнив копилку морозами и снегопадами.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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