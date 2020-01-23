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23.01.2020 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Резиновая пуля калечит

В перестрелке в гостинице ранены два постояльца
Текст: Михаил Фалалеев
Дракой и стрельбой закончилось пребывание гостей в столичном отеле. В московской полиции сообщили, что в гостинице "РАО Академическая", расположенной на улице Керченская, 1а, строение 3, поздним вечером произошла перестрелка.

Есть несколько версий произошедшего. По одной из них, приезжие общались в холле гостиницы с каким-то молодым человеком. Общение завершилось потасовкой, а затем этот молодой человек достал пистолет и три раза в упор выстрелил в своих оппонентов. После чего уехал на своем автомобиле.

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По другой версии, молодой человек уехал после драки без стрельбы, но затем вернулся с подмогой. Его "группа поддержки" ворвалась в гостиницу и уже тогда открыла огонь.

Госпитализированы двое приезжих в возрасте 32 лет и 51 года. Диагностированы огнестрельное ранение в области левого ребра и ушибленная рана скуловой кости у одного мужчины и огнестрельное ранение брюшной полости у второго. Полицейские нашли резиновую пулю и сделали вывод, что стреляли из травматического пистолета. Задержали и 25-летнего стрелка.

Пока основная трактовка события - бытовой, возможно, семейный конфликт. Но у следователей есть основания считать, что произошла криминальная разборка между поставщиками какого-то незаконного товара.

Впрочем, в этой истории настораживает другое - очередной случай применения в конфликте травматического оружия. В последнее время такие случаи участились. Судя по полицейским сводкам, только в Москве стреляют ежедневно.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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