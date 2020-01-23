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23.01.2020 14:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Собянин: Система распознавания лиц в видеокамерах будет полностью внедрена к 1 сентября в метро

Текст: Сергей Жуков

Система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц в столичном метро заработает в полноценном режиме до 1 сентября. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении на расширенном заседании коллегии городского МВД.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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По его словам, система видеонаблюдения показала свою эффективность. Камеры в 2019 году помогли раскрыть больше четырех тысяч преступлений. "В минувшем году мы экспериментировали с системой распознавания лиц, были задержаны десятки граждан, находящихся в розыске, - добавил мэр. - С 1 января 2020 года внедрили ее в массовом порядке, заменив городские камеры на новые с HD-качеством и искусственным интеллектом. До 1 сентября эта система будет полностью внедрена и в метрополитене". "Умные" камеры, подчеркнул Собянин, помогут за доли секунды отыскать в толпе человека, находящегося в розыске.

Новая система, по словам мэра, также поможет выявить самые криминогенные места в городе и точки сбора нелегальных мигрантов. К слову, четверть преступлений в столице совершаются иностранными гражданами. В целом за последние годы убийств, тяжких преступлений, грабежей, краж и угон машин в Москве стало меньше.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Минувший год в плане безопасности Сергей Собянин признал позитивным и подчеркнул, что полицейские справились со своей работой. Массовые мероприятия в общей сложности посетили почти 55 миллионов человек. "В этом году будет не легче. Предстоит провести перепись населения, мероприятия к юбилею Победы, куда приедут множество гостей. Поэтому потребуется много усилий, чтобы обеспечить надлежащую безопасность, - сказал Собянин. - В ближайшие месяцы, как я понимаю, нам предстоит провести еще и голосование по поправкам в Конституцию, что по политическому накалу, массовости и обеспечению правопорядка можно приравнять к выборам федерального уровня".

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