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Спикер облдумы Владимир Нетесов навестил участницу боев за Воронеж

Спикер воронежской облдумы Владимир Нетесов навестил участницу боев за Воронеж Антонину Гавриленко. Депутат поблагодарил ветерана за боевые заслуги, расспросил о жизни и проблемах
Фото: Воронежская областная дума Фото: Воронежская областная дума
Фото: Воронежская областная дума

Накануне 77-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков председатель воронежской областной думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Нетесов навестил ветерана Великой Отечественной войны Антонину Гавриленко.

Он вручил ей цветы и подарки, пожелал крепкого здоровья, расспросил о жизни и проблемах. Нетесов призвал участницу боев за Воронеж и членов ее семьи обращаться за любой помощью. Несмотря на почтенный возраст - 102 года - Антонина Сергеевна хорошо помнит 25 января 1943-го. В этот день завершился самый страшный и тяжелый период для жителей города.

- Когда Воронеж был освобожден, мы вместе с девушками-зенитчицами из нашего полка, прошли через весь центр - по проспекту Революции до Чижовского плацдарма. И самым ужасным были даже не руины, хотя здесь не осталось ни одного уцелевшего здания, а звенящая, абсолютно мертвая тишина. Тогда казалось, что мой город умер, - отметила ветеран войны.

Фото: Воронежская областная Дума
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К началу сражения за Воронеж Антонине Гавриленко было 24 года. В 1942 году она добровольно поступила в 183-й Краснознаменный зенитно-артиллерийский полк 3-й дивизии ПВО, который охранял от атак с воздуха три завода - мотостроительный, авиационный и синтетического каучука.

- Мне очень приятно, что сегодня вы решили разделить со мной воспоминания о тех событиях. Почти не осталось в живых никого из моих однополчан и фронтовых товарищей. Время берет свое. Но память о людях жива. Я, например, помню, как зовут офицера, которому спасла жизнь - перетащила в укрытие и выхаживала до прибытия санбригады. Майор Хармич нашел меня через много лет после войны, и я побывала в гостях у его семьи в Минске, - рассказала Гавриленко.

В беседе с Владимиром Нетесовым Антонина Сергеевна призналась: практически никто из освободителей не верил, что Воронеж так быстро поднимется из руин. Уже через несколько лет после окончания войны он стал одним из самых красивы и индустриально развитых центров страны.

Фото: Воронежская областная Дума
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Председатель областной думы поблагодарил ветерана за боевые заслуги, за самоотверженный труд при восстановлении города и за то, что хранит документальные свидетельства о тех событиях.

- Воспоминания очевидцев, их фотографии и письма сегодня бесценны. Ведь участников и ветеранов Великой Отечественной осталось совсем немного. В Левобережном районе, где живет Антонина Сергеевна, сейчас всего 11 фронтовиков и тружеников тыла, которые освобождали и возрождали наш город. Ветераны подарили нам возможность жить в свободной стране, развиваться, строить современную и сильную державу. За это они заплатили очень высокую цену, и мы не имеем права забывать об их подвиге, - подчеркнул Владимир Нетесов. - Их пример, воля к жизни и крепость духа дает нам силы и уверенность в завтрашнем дне.

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